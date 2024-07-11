Смерть родички в окупованому Донецьку стала важким епізодом — головний режисер Національної опери Солов'яненко

Головний режисер Національної опери України, народний артист України Анатолій Солов'яненко, розповів про родичів в окупованому Донецьку.



В інтерв'ю Дмитру Гордону Солов'яненко зазначив, що зараз він уже не має близьких родичів у Донецьку. Проте раніше, у вже окупованому місті, померла сестра його батька. За словами режисера, сім'ї було важко змиритися з тим, що вона не може допомогти з організацією похорону і тим більше попрощатися з померлою.



«Це тяжкий епізод. І я навіть не уявляю, що відчував би батько, якби він дожив до цього моменту, якби він не зміг попрощатися зі своєю єдиною рідною сестрою», — сказав Солов'яненко.



Що відбувається зараз із театром, який має ім'я його батька Анатолія Солов'яненка у Донецьку, він не знає.