Віктор Орбан закликав Євросоюз відновити відносини з Росією — BILD

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: BILD

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із закликом до керівництва країн Євросоюзу відновити відносини з Росією. Про це пише німецьке видання BILD.

У розпорядження BILD потрапив лист, написаний Віктором Орбаном як прем'єр-міністром країни – головою Ради ЄС. Воно адресоване голові Євроради Шарлю Мішелю. Угорський прем'єр передав «коротку оцінку нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, а також деякі пропозиції на розгляд».

Зазначається, що лист на 1,5 сторінки А4 складається із десяти пунктів.

«Загалом можна помітити, що інтенсивність воєнного конфлікту радикально посилиться в найближчому майбутньому», — пише Орбан.

Він закликає:

Провести переговори з Китаєм про «мирну конференцію» щодо України.

Відновити дипломатичні відносини із Росією.

Провести «політичний наступ» на країни Глобального Півдня, в очах яких ЄС «втратив повагу до нашої позиції щодо війни в Україні».

Потім він критикує Джо Байдена: «Чинной президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися у передвиборчих перегонах. Очевидно, він не здатен змінити поточну політику США, яка сприяє війні, тому не можна очікувати, що він ініціює новий курс».

За словами Орбана, цього зможе досягти Дональд Трамп.

«Я можу <..> з упевненістю сказати, що після перемоги на виборах він не чекатиме на інавгурацію, а одразу буде готовий діяти як мирний переговорник. Він має на те докладні та обґрунтовані плани. <..> Я більш ніж переконаний, що у разі перемоги Трампа фінансовий тягар між США та ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України, суттєво зміниться не на користь ЄС», — заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Віктор Орбан у США зустрівся з кандидатом у президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Сторони під час спілкування обговорили можливості миру в Україні, проти якої РФ веде війну.