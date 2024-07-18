На захваченной части Донетчины вводят график отключений света

Сегодня в течение дня, с 11:00 до 21:00 для сохранения устойчивости энергосистемы в «ДНР» будет действовать график ограничения потребления электрической мощности. Об этом передает пророссийское издание.



Как отмечается, в так называемой республике с 11:00 до 21:00 18 июля вводится в действие график ограничения режима потребления электрической мощности. Это связано с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и увеличившегося потребления электроэнергии.



Жителей призвали экономно и рационально использовать электроэнергию. В частности, можно заменить лампы накаливания на светодиодные, выключать свет в комнатах, где не находятся люди, отключать от розеток неиспользуемые бытовые приборы, зарядные устройства, отказаться от удлинителей и тройников, а также не стоит ставить на солнечную сторону холодильник.



Кроме того, в Донецке вели график остановки лифтов, чтобы избежать блокирования людей, а в Макеевке специалисты вынуждены разгружать электросети временными отключениям абонентов.



Ранее мы писали, что на временно оккупированной части Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения нет воды.