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На захваченной части Донетчины вводят график отключений света

18 июля 2024, 11:27

На захваченной части Донетчины вводят график отключений света

Сегодня в течение дня, с 11:00 до 21:00 для сохранения устойчивости энергосистемы в «ДНР» будет действовать график ограничения потребления электрической мощности. Об этом передает пророссийское издание.

Как отмечается, в так называемой республике с 11:00 до 21:00 18 июля вводится в действие график ограничения режима потребления электрической мощности. Это связано с рисками аварийных отключений из-за аномальной жары и увеличившегося потребления электроэнергии.

Жителей призвали экономно и рационально использовать электроэнергию. В частности, можно заменить лампы накаливания на светодиодные, выключать свет в комнатах, где не находятся люди, отключать от розеток неиспользуемые бытовые приборы, зарядные устройства, отказаться от удлинителей и тройников, а также не стоит ставить на солнечную сторону холодильник.

Кроме того, в Донецке вели график остановки лифтов, чтобы избежать блокирования людей, а в Макеевке специалисты вынуждены разгружать электросети временными отключениям абонентов.

Ранее мы писали, что на временно оккупированной части Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения нет воды. 

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