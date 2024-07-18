На захопленій частині Донеччини запроваджують графік відключень світла

Сьогодні протягом дня з 11:00 до 21:00 для збереження стійкості енергосистеми в «ДНР» діятиме графік обмеження споживання електричної потужності. Про це повідомляє проросійське видання.
Як зазначається, у так званій республіці з 11.00 до 21.00 18 липня запроваджується графік обмеження режиму споживання електричної потужності. Це пов'язано з ризиками аварійних відключень через аномальну спеку і споживання електроенергії, що збільшилося.
Жителів закликали заощадливо та раціонально використовувати електроенергію. Зокрема, можна замінити лампи розжарювання на світлодіодні, вимикати світло в кімнатах, де не перебувають люди, вимикати з розеток побутові прилади, що не використовуються, зарядні пристрої, відмовитися від подовжувачів і трійників, а також не варто ставити на сонячний бік холодильник.
Крім того, у Донецьку впровадили графік зупинки ліфтів, щоб уникнути блокування людей, а у Макіївці фахівці змушені розвантажувати електромережі тимчасовими відключеннями абонентів.
Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій частині Донецької області через відсутність електропостачання води немає.
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