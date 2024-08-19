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РФ за добу обстріляла чотири райони Донеччини: є жертви та постраждалі

19 серпня 2024, 10:47

РФ за добу обстріляла чотири райони Донеччини: є жертви та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 18 серпня, обстріляли чотири райони Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалі та жертви, а також пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Розливі Великоновосілківської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.

Покровський район. У Гірнику Курахівської ТГ поранено людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт; у Курахівці пошкоджено 10 приватних будинків і 3 двоповерхівки. У Новоукраїнці Покровської ТГ поранено 4 людини, пошкоджено будинок. У Торецькому Шахівської ТГ пошкоджено підприємство. Гродівська ТГ перебуває під постійним артилерійським вогнем. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена.

Краматорський район. У Новому Лиманської ТГ пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок, 3 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 господарчі будівлі. У Сіверській ТГ пошкоджені 2 будинки: у Серебрянці і Дронівці.

Раніше ми писали, що в ніч проти 19 серпня російські окупанти атакували Україну 11 ударними БПЛА «Шахед-136/131» з Курського напрямку та міста Приморсько-Ахтарська РФ.

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Вадим Філашкін
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