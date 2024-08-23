Війська РФ зруйнували в Кураховому спорткомплекс з унікальним для України басейном

Війська РФ вдарили по СК «Олімпійський» у Кураховому. Фото: Роман Падун / Facebook

Російська армія обстрілом зруйнувала у Кураховому унікальну спортивну споруду як для Донецької області, так і для всієї України. Окупант 23 серпня обстріляв спортивний комплекс «Олімпійський», де розташований 50-метровий відкритий басейн.







Раніше басейн був базою для олімпійської та паралімпійської підготовки. Завдяки місцевій ТЕС, басейн круглий рік підігрівали до 29 градусів. Це дозволяло всім охочим плавати в ньому будь-якої пори року.

«У спорткомплексі працювали секції з плавання для дітей та молоді, групи оздоровлення для дорослих. Майже за сорок років його роботи тут провели не один чемпіонат України, а також Національний Кубок з плавання, Універсіаду за участю олімпійських чемпіонів Яни Клочкової, Олега Лісогора, Андрія Сердінова, Ігоря Борисика та інших. Золоті тренери України Ніна та Олександр Кожух високо цінували спортивний комплекс "Олімпійський" як підготовчу базу для збірної України. Щороку на навчально-тренувальні збори до Курахового приїжджало понад 300 осіб», — пише про спорткомплекс сайт «Кумар».

Через бойові дії, які розпочалися у 2014 році в регіоні, спорткомплекс припиняв свою роботу. Його знову відкрили у 2019 році.