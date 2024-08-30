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В Киеве три человека скончались от лихорадки Западного Нила, передаваемой укусами комаров

30 августа 2024, 14:50

В Киеве три человека скончались от лихорадки Западного Нила, передаваемой укусами комаров

От болезни, передаваемой укусами комаров, в Киеве скончались три человека От болезни, передаваемой укусами комаров, в Киеве скончались три человека

С начала лета в Киеве госпитализировали 17 человек с лихорадкой Западного Нила. Трое из них скончались. Об этом сегодня, 30 августа, сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГВА Валентина Гинзбург, с 1 июня в столичную Свято-Михайловскую клиническую больницу приняли 17 пациентов с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила.

По ее словам, среди них — 10 мужчин и 7 женщин. Это жители разных районов столицы, в том числе два из них — жители Киевской и Черкасской областей. Пациенты нуждались в стационарном лечении из-за тяжести состояния. Сообщается, что трое из них умерли из-за тяжелого осложнения лихорадки - менингоэнцефалита.

В КГВА напомнили, что в Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к I группе особо опасных заболеваний и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска. Вирус подобен другим, вызывающим энцефалиты, и вирусу лихорадки Денге.

Отмечается, что главным источником и резервуаром вируса в природе есть птицы, преимущественно перелетные, в крови которых вирус может циркулировать от 14 до 200 дней. Переносчиками заболевания могут быть также определенные виды комаров, которые инфицируются при питании кровью и могут передать вирус человеку или животному. Крайне редко возможно контактное заражение кровью больных животных.

Лихорадка Западного Нила начинается остро - с озноба и быстрого повышения температуры тела, что сопровождается симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней. В тяжелых формах могут развиваться менингит или энцефалит.

Как отметила Гинзбург, специфической терапии против данной болезни пока нет, а ее лечение симптоматическое. При первых признаках следует обращаться к врачу и лечиться под наблюдением специалиста, сообщая обо всех изменениях своего состояния.

«Чтобы снизить риски лихорадки Западного Нила, рекомендуется установить москитные сетки, использовать репелленты и одевать прикрывающую тело одежду при посещении парков и лесных зон. Со снижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность лихорадки снижается почти до нуля», — резюмировала она.

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