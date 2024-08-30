У Києві троє людей померли від лихоманки Західного Нілу, що передається укусами комарів

Від хвороби, що передається укусами комарів, у Києві померло троє людей

З початку літа в Києві госпіталізували 17 людей із лихоманкою Західного Нілу. Троє з них померли. Про це сьогодні, 30 серпня, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Як розповіла директор Департаменту охорони здоров'я КМВА Валентина Гінзбург, з 1 червня до столичної Свято-Михайлівської клінічної лікарні доставлено 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом лихоманка Західного Нілу.

За її словами, серед них — 10 чоловіків та 7 жінок. Це мешканці різних районів столиці, зокрема два з них — мешканці Київської та Черкаської областей. Пацієнти потребували стаціонарного лікування через тяжкість стану. Повідомляється, що троє з них померли через тяжке ускладнення лихоманки — менінгоенцефаліт.

У КМВА нагадали, що в Україні вірус лихоманки Західного Нілу віднесений до І групи особливо небезпечних захворювань і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до ІV групи ризику. Вірус подібний до інших, що викликає енцефаліти, і вірусу лихоманки Денге.

Зазначається, що головним джерелом та резервуаром вірусу в природі є птахи, переважно перелітні, у крові яких вірус може циркулювати від 14 до 200 днів. Переносниками захворювання можуть бути певні види комарів, які інфікуються при харчуванні кров'ю і можуть передати вірус людині або тварині. Вкрай рідко можливе контактне зараження кров'ю хворих тварин.

Лихоманка Західного Нілу починається гостро – з ознобу та швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. У важких формах можуть розвиватися менінгіт чи енцефаліт.

Як зазначила Гінзбург, специфічної терапії проти цієї хвороби поки що немає, а її лікування симптоматичне. За перших ознак слід звертатися до лікаря і лікуватися під наглядом фахівця, повідомляючи про всі зміни свого стану.

«Щоб знизити ризики лихоманки Західного Нілу, рекомендується встановити москітні сітки, використовувати репеленти і одягати одяг, що прикриває тіло при відвідуванні парків і лісових зон. Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека лихоманки знижується майже до нуля», — резюмувала вона.