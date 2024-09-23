На Сумщині армія РФ скинула дрон на автобус: постраждали двоє людей

Російські окупанти у понеділок вранці, 23 вересня, обстріляли Сумську область за допомогою дрону. Двоє людей постраждали. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Ігор Кальченко.



«У Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, в якому їхали місцеві жителі», — зазначив він.



За словами Кальченка, двоє людей отримали поранення та були евакуйовані до медичного закладу.



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