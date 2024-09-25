Російські війська з трьох сторін наступають на Вугледар: бої йдуть на околицях міста – британська розвідка

Армія РФ досягла подальших успіхів у районі міста Вугледар Донецької області. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Цілком ймовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох сторін. Вони вже ведуть бої на околицях міста, які Росія неодноразово намагалася атакувати з 2022 року. Ймовірно, що росіяни продовжать чинити тиск на цю добре захищену частину лінії протягом наступного тижня.
Нагадаємо, що російські війська штурмують Вугледар та знищують місто. Ситуація там критична.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях