Російські війська з трьох сторін наступають на Вугледар: бої йдуть на околицях міста – британська розвідка

Армія РФ досягла подальших успіхів у районі міста Вугледар Донецької області. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Цілком ймовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох сторін. Вони вже ведуть бої на околицях міста, які Росія неодноразово намагалася атакувати з 2022 року. Ймовірно, що росіяни продовжать чинити тиск на цю добре захищену частину лінії протягом наступного тижня.

Нагадаємо, що російські війська штурмують Вугледар та знищують місто. Ситуація там критична.