«Це було тактичне оточення»: комбриг 72-ї бригади розповів, як ЗСУ виходили з Вугледару

Після 27 вересня обстановка, в якій 72-га механізована бригада ЗСУ виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі Вугледар. Про це в інтерв'ю виданню «Главком» повідомив командир бригади Олександр Охріменко.



За його словами, фактично це було тактичне оточення.



«Здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було дуже складно. Резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже перебували під вогневим впливом противника, на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю», – сказав Охріменко.



Як зазначив комбриг, прибувши на місце, після оцінки обстановки та прийняття смуги оборони бригади він відпрацював рішення щодо поетапного виведення підрозділів ще з південної частини Вугледару і подав це рішення по вертикалі вищому керівництву.



«Рішення було оперативно затверджено. І я отримав бойовий наказ щодо поетапного виведення. На жаль, не зовсім до кінця вдалося йти за планом і виконати всі етапи через те, що противник встиг взяти фланги під вогневий контроль. Перший етап виходу з міста було завершено, тому частинами сил ми здійснили маневр для посилення південної та південно-східної околиці Вугледару. Але противник наростив зусилля і вийшов на рубежі з лівого флангу та взяв під вогневий контроль маршрути виходу, які були сплановані. Наразі лінію зіткнення стабілізована, противник зупинений», – розповів він.

Нагадаємо, що 2 жовтня у ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ із міста Вугледар.