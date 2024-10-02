Виникла загроза оточення міста: у ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ із Вугледара

Місто Вугледар. Фото: 72-а механізація бригада ЗСУ

Зазнавши численних втрат у результаті тривалих боїв, російські війська не залишили спроб захопити місто Вугледар Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



У спробі за будь-яку ціну взяти місто під контроль окупанти зуміли направити резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. Внаслідок дій росіян виникла загроза оточення міста.



Вище командування дозволило здійснити маневр з виведення підрозділів з Вугледара з метою збереження особового складу та бойової техніки, зайняття положення для подальших дій.

Нагадаємо, що 1 жовтня аналітики DeepState повідомили про повну окупацію Вугледара.



Пізніше у 72-й механізованій бригаді ЗСУ заявили, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини міста все ще перебували під українським контролем.



Проте 2 жовтня аналітики DeepState знову заявили про захоплення Вугледара та втрату Україною всього колишнього Волноваського району.