Спасатели эвакуировали детей и стариков из двух районов Сумской области

Спасатели продолжают эвакуацию мирного населения Сумщины, вчера чрезвычайники помогли выехать в более безопасные места жителям сразу двух приграничных населенных пунктов Сумского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Сотрудникам ГСЧС пришлось использовать автобус и бронеавтомобиль. Отмечается, что среди эвакуированных были, как пожилые люди, так и дети.
Напомним, в октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черкасскую область 1 раз в 4 дня.
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