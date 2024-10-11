Спасатели эвакуировали детей и стариков из двух районов Сумской области

Спасатели эвакуировали детей и пожилых из двух районов Сумщины. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают эвакуацию мирного населения Сумщины, вчера чрезвычайники помогли выехать в более безопасные места жителям сразу двух приграничных населенных пунктов Сумского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.







Сотрудникам ГСЧС пришлось использовать автобус и бронеавтомобиль. Отмечается, что среди эвакуированных были, как пожилые люди, так и дети.



Напомним, в октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черкасскую область 1 раз в 4 дня.