Рятувальники евакуювали дітей і людей похилого віку з двох районів Сумської області

Рятувальники продовжують евакуацію мирного населення Сумщини, вчора надзвичайники допомогли виїхати у безпечніші місця мешканцям одразу двох прикордонних населених пунктів Сумського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Співробітникам ДСНС довелося використовувати автобус та бронеавтомобіль для евакуації. Зазначається, що серед евакуйованих були як люди похилого віку, так і діти.
Нагадаємо, у жовтні евакуаційні потяги з Донецької області курсуватимуть до Черкаської області 1 раз на 4 дні.
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