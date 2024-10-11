Рятувальники евакуювали дітей і людей похилого віку з двох районів Сумської області

Рятувальники евакуювали дітей та літніх людей із двох районів Сумщини. Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують евакуацію мирного населення Сумщини, вчора надзвичайники допомогли виїхати у безпечніші місця мешканцям одразу двох прикордонних населених пунктів Сумського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.







Співробітникам ДСНС довелося використовувати автобус та бронеавтомобіль для евакуації. Зазначається, що серед евакуйованих були як люди похилого віку, так і діти.



Нагадаємо, у жовтні евакуаційні потяги з Донецької області курсуватимуть до Черкаської області 1 раз на 4 дні.