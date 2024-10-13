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Двоє людей загинули і 11 постраждали внаслідок обстрілів росіян на Донеччині

13 жовтня 2024, 09:14

Двоє людей загинули і 11 постраждали внаслідок обстрілів росіян на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 12 жовтня, атакувала Донецьку область. Внаслідок атак двоє людей загинули, також відомо про 11 поранених. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 12 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Курахівці та Улакли», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 11 людей отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2810 осіб, отримали поранення — 6289. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що російські війська вночі завдали авіаудару по житловому мікрорайону Сум. В результаті поранено жінку, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та приватні будинки.

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