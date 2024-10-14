Про посилення евакуації у Куп'янському районі Харківщини повідомили у ОВА

У Куп'янському районі Харківської області буде посилено евакуаційні заходи. Про це повідомив голова Харківської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Зазначається, що останнім часом спостерігається посилення російського обстрілу з різного виду зброї.

Синєгубов додав, що сьогодні на території Куп'янської громади проживає понад 4 тисячі мешканців, серед яких більшість — люди похилого віку.

«Тому важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду у безпечніші місця. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям», — пояснив він.

Зокрема, начальник ОВА додав, що для всіх евакуйованих були забезпечені: резерви для тимчасового проживання, гаряче харчування, продовольчі та гігієнічні набори, теплий одяг для евакуйованих, супровід.