«ДНР» хоче продавати донецькі підприємства російським «інвесторам» після відновлення

Окупаційна адміністрація «ДНР» спільно з російськими кураторами розробили механізми, згідно з якими підприємства на захоплених територіях Донецької області можна викупити.



Так званий «Фонд розвитку територій» залучає на окуповану територію інвесторів — в основному з Росії. Після цього інвестор орендує підприємство, але надалі може і викупити його.



Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін стверджує, що ці правила є «прозорими та зрозумілими». Таким чином, російські інвестори спочатку вкладаються у відновлення донецьких об'єктів, а «при правильному управлінні» можуть стати власниками цих об'єктів.