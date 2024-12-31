Російські воєнкори повідомляють про взяття Курахового. «Мучной» підтверджує встановлення триколору на заході промзони

Російські телеграм-канали та так звані «воєнкори» повідомляють про взяття міста Курахове, Донецької області під контроль збройних сил Росії.



У повідомленнях йдеться про підняття прапора РФ над західною частиною промзони Курахового.



«Російські бійці поставили прапор біля однієї з будівель трубного заводу», - зазначають у повідомленнях.



Один з найбільших про військових телеграм-каналів РФ Reedovka пише, що війська РФ розпочали зачистку міста, уточнюючи, що триколор піднято на одній із будівель Трубного заводу. Про це також написав воєнкор Котенок. Російський пропагандист Єгор Холмогоров, який веде телеграм-канал Zаписки ветерана, стверджує, що відео зі штурмовими групами РФ вже є в мережі. Ролик опублікував зокрема російський пропагандист Володимир Соловйов.



Деякі воєнкори вже назвали це «новорічним подарунком армії РФ всій країні».



Український військовослужбовець Мучной підтверджує прорив окупантів у західну частину промзони.



«Ворог прорвався до західної частини Курахового та встановив ганчірку біля заводу „Електросталь“, тим самим підтверджуючи контроль цієї частини промки на заході міста! Вони там знаходяться досить вільно, ніякого тиску немає! Не здивуюсь, якщо до завтра вони повністю заберуть усю промку!», - пише Мучний у своєму каналі.



Він також додав, що війська РФ повністю окупували село Шевченко, наближаються до Петропавлівки та Слов'янки. Усі населені пункти на курахівському напрямку. За його даними, в самому Кураховому перерізані логістичні шляхи до ТЕЦ і Трубного заводу, про який пишуть російські про військові блогери.



Раніше ми повідомляли, що Курахово майже повністю перейшов під контроль російських окупантів . Про це свідчить мапа аналітичного проекту DeepState.



