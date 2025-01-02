Встреча уже запланирована: Зеленский встретится с Трампом после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.



В интервью глава Украинского государства заверил журналистов, что его встреча с Трампом запланирована после 20 января.



Целью встречи будет обсуждение пути завершения войны.



«Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили, что одним из первых визитов я буду ждать именно нас. Он мне это сказал, потому для меня приоритет — закончить войну и я буду это делать. Поэтому, я думаю, да, после инаугурации будет у нас встреча, я думаю, мы начнем работать, уже понимая весь план», — сказал Зеленский в интервью в эфире национального телемарафона.



Он отметил, что хочет, чтобы план Украины по завершению войну соответствовал плану Трампа.



Также в этом интервью Зеленский сообщил, что проведение выборов в Украине возможно только после окончания горячей фазы войны, когда Украина останется в сильной позиции и с сильной армией.



Напомним, во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении закончить войну РФ против Украины после избрания на пост президента США.

Почти половина украинцев считают, что избрание Дональда Трампа президентом США приближает мир в Украине.



У Трампа могут быть рычаги для принуждения Киева и Москвы к переговорам о мире.