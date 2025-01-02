Одна из громад Донетчины получила 14 установок для очистки воды

Александровская громада в Донецкой области получила 14 установок очистки воды. Как сообщили в областной военной администрации, громаде помогли несколько международных организаций: Water Mission, Каритас, USAID.



«Современное оборудование позволило обеспечить чистой питьевой водой около 8 тысяч жителей громады, в том числе около 2 тысяч переселенцев. Установки позволяют эффективно удалять вредные вещества, смягчать воду, что в конечном итоге гарантирует ее безопасность для использования в быту и приготовлении пищи», — сообщили в Донецкой ОВА.



В Александровскую громаду входит поселок городского типа Александровка, а также 41 село, среди которых прифронтовые и относительно мирные населенные пункты. Так, в громаду входят села Елизаветовка, Карповка, Надия, Знаменовка, Зеленое, Высокополье, Варваровка и другие.



Ранее сообщалось, что со 2 января для городов северной части Донецкой области временно прекращено водоснабжение — специалисты приступили к аварийным работам на магистральной трубе Второго Донецкого водопровода.



Ранее сообщалось, что в канун Нового года в Дружковке заработала еще одна скважина для набора питьевой воды.