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Одна из громад Донетчины получила 14 установок для очистки воды

02 января 2025, 23:38

Одна из громад Донетчины получила 14 установок для очистки воды

Александровская громада  в Донецкой области получила 14 установок очистки воды. Как сообщили в областной военной администрации, громаде помогли несколько международных организаций: Water Mission, Каритас, USAID.

«Современное оборудование позволило обеспечить чистой питьевой водой около 8 тысяч жителей громады, в том числе около 2 тысяч переселенцев. Установки позволяют эффективно удалять вредные вещества, смягчать воду, что в конечном итоге гарантирует ее безопасность для использования в быту и приготовлении пищи», — сообщили в Донецкой ОВА.

В Александровскую громаду входит поселок городского типа Александровка, а также 41 село, среди которых прифронтовые и относительно мирные населенные пункты. Так, в громаду входят села Елизаветовка, Карповка, Надия, Знаменовка, Зеленое, Высокополье, Варваровка и другие.

Ранее сообщалось, что со 2 января для городов северной части Донецкой области временно прекращено водоснабжение — специалисты приступили к аварийным работам на магистральной трубе Второго Донецкого водопровода.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года в Дружковке заработала еще одна скважина для набора питьевой воды.

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