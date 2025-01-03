Курская операция помогла Украине в переговорах и повлияла на страны Глобального юга — Зеленский

Операция ВСУ в Курской области РФ способствовала переговорной позиции Украины. Как считает президент Украины Владимир Зеленский, операция стала «козырем» для всех переговоров и имела важное значение для стран Глобального юга.



«Курск — очень сильный козырь. Во всех переговорах. Особенно со странами, которые нам очень важны. Особенно со странами Глобального юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. На них это сильно повлияло», — сказал Зеленский в интервью для телемарафона.



По словам президента, страны Глобального юга были под влиянием того, что украинские силы дают отпор на территории РФ и держат ситуацию, а российские войска «увеличивают туда-суда контингент и ничего сделать не могут».



«Даже сработал фактор с тем, что они взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда, опять же. Я считаю, что это их тактическая ошибка», — отметил Зеленский.



Он также добавил, что 12 тысяч северокорейских солдат не смогли ничего сделать.



«И это работает против России, это выглядит сильным аргументом за нас», — подытожил президент.



Также в этом интервью Зеленский сообщил, что проведение выборов в Украине возможно только после окончания горячей фазы войны, когда Украина останется в сильной позиции и с сильной армией.





Читайте также: ВСУ атаковали командный пункт российской армии в Курской области