Рятувальники розповіли про жертви мін на Донеччині за минулий рік

У Донецькій області через детонацію вибухонебезпечних предметів за 2024 рік загинуло 5 людей. Серед них — 1 дитина. Ще 12 цивільних отримали поранення.



Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.



Донецька область — одна із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій України, зазначили рятувальники.



Вибухонебезпечні предмети, такі як міни, снаряди, що не розірвалися, можуть ховатися в лісах, на берегах водойм, пустирях, полях, узбіччі доріг і навіть у дворах, представляючи серйозну загрозу життю людей.



ДСНС нагадує в інфографіці, як поводитися при виявленні потенційно небезпечного предмета.

За 2024 рік пожежники на Донеччині ліквідували понад 4 450 пожеж, з яких 1250 пожеж виникли внаслідок російських обстрілів.