Скандал с переводом авиатехников: в Воздушных силах ВСУ рассказали, кого еще не будут отправлять в пехоту

Украинские истребители F-16. Фото: Воздушные силы ВСУ

Учитывая резонанс в медиа о переводе специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ – такие переводы осуществляться не будут. Об этом заявил временно исполняющий обязанности командующего Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко



По его словам, это относится и к другим дефицитным в ВС специальностям.



«Также речь не идет о переводе людей, которые учились за границей на западную технику зенитных ракетных войск, подготовленных воинов из расчетов мобильных огневых групп, других узкоспециализированных специалистов, найти замену которым объективно сложно. Ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности, это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных сил», – сказал Кривиножко.



Командующий ВС ВСУ отметил, что Воздушные силы уже не первый год усиливают боевых побратимов на передовой.



«Прежде всего, это касается подразделений, которые готовятся на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных сил. И воюют на самых «горячих» направлениях фронта. Кроме того, согласно принятым решениям, Воздушные силы поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное количество личного состава для усиления бригад на линии фронта. Впрочем, это не касается именно дефицитных специальностей и специалистов, которые задействованы для выполнения задач боевой авиацией», – сообщил он.



Кривоножко подчеркнул, что ВС постоянно проводят работу по усилению своих подразделений зенитных ракетных войск, совершенствуют систему работы мобильных огневых групп, повышают эффективность применения авиационной компоненты.



«И такое развитие Воздушных сил будет продолжаться», – утверждает командующий Воздушными силами.

Напомним, что ранее появилось обращение авиатехников Воздушных сил о том, что их персонал переводят в пехоту. По словам военных, технический состав фактически уничтожается, а без них украинская авиация не сможет функционировать.



Позже в Генеральном штабе ВСУ заявили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил ВСУ, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.