Скандал з переведенням авіатехніків: у Повітряних силах ЗСУ розповіли, кого ще не відправлятимуть у піхоту

Українські винищувачі F-16. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Враховуючи резонанс у медіа стосовное переведення фахівців інженерно-авіаційної служби до підрозділів інших родів та видів ЗСУ – такі переведення не здійснюватимуться. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко.



За його словами, це стосується й інших дефіцитних у ПС спеціальностей.



«Також не йдеться про переведення людей, які навчалися за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів із розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким об'єктивно складно. Ситуація на фронті справді потребує непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема, це стосується і переведення до підрозділів інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних сил», – сказав Кривиножко.



Командувач ПС ЗСУ зазначив, що Повітряні сили вже не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій.



«Передусім це стосується підрозділів, які готуються на базі Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил. І воюють на «найгарячіших» напрямках фронту. Крім того, згідно з прийнятими рішеннями, Повітряні сили поетапно переводять до сухопутних підрозділів певну кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Втім, це не стосується саме дефіцитних спеціальностей та спеціалістів, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією», – повідомив він.



Кривоножко наголосив, що ПС постійно проводять роботу щодо посилення своїх підрозділів зенітних ракетних військ, удосконалюють систему роботи мобільних вогневих груп, підвищують ефективність застосування авіаційної компоненти.



«І такий розвиток Повітряних сил триватиме», – стверджує командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, що раніше з'явилося звернення авіатехніків Повітряних сил про те, що їхній персонал переводять у піхоту. За словами військових, технічний склад фактично знищуэться, а без них українська авіація не зможе функціонувати.



Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил ЗСУ, які обслуговують літаки, до піхотних підрозділів переводити не планувалося і не планується.