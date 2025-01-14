Авиатехники ВСУ: перевод техников в пехоту угрожает боеспособности авиации

Авиатехников ВСУ могут перевести в пехоту. Фото: ВС ВСУ

В сети появилась информация об угрозе перевода авиатехников ВСУ в пехоту. Информацию об этом распространили в блоге военных летчиков «Соняшник» и ряде других каналов, приближенных к ВСУ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oksana Kuzan (@kuzanka_16)



«Мы, авиационно-технический персонал Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, уже более десяти лет выполняем свою ответственную миссию на истребителях МиГ-29. С 2014 года мы готовим и обслуживаем самолеты, обеспечивая боевые вылеты в самых сложных условиях: как днем, так и ночью, защищая нашу Родину от врага. Наши усилия направлены на обслуживание, поддержку и восстановление авиационной техники. За это время мы освоили новые типы самолетов и вооружения, предоставленные нашими западными партнерами. Мы имели честь работать рядом с такими легендарными летчиками, как Джус, Карайа, Смерека и другими», — говорится в сообщении.



В заявлении отмечается, что сегодня авиатехники сталкиваются с реальным вызовом, который может поставить под угрозу не только способность выполнять боевые задачи, но и уничтожить саму основу нашей авиации.



«В нашу часть поступила телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту, что означает, что мы останемся без технического персонала, который обслуживает наши самолеты. Ранее уже забрали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать. Мы пытаемся сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно. Если мы сейчас не получим поддержки и огласки, мы потеряем возможность не только защищать нашу землю, но и потеряем саму основу нашей авиации», — добавили в обращении.



Командование ВС ВСУ пока не отреагировало на сообщение, которое уже перепостили также волонтеры, помогающие армии.