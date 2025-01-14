В Генштабе ВСУ ответили на информацию о переводе авиатехников в пехоту и рассказали, кого это не коснется

Украинский бомбардировщик Су-24. Фото: Воздушные силы ВСУ

Остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил ВСУ, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В ведомстве утверждают, что Воздушные силы наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала.



Вместе с тем отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и так далее.



«Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны. Следует отметить, что главнокомандующий ВСУ запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники», – заявили в Генштабе.

Напомним, что ранее появилось обращение авиатехников Воздушных сил о том, что их персонал переводят в пехоту. По словам военных, технический состав фактически уничтожается, а без них украинская авиация не сможет функционировать.