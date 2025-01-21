Трамп на три месяца приостановил выделение США финансовой помощи другим странам

Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи. За это время будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям государства, сообщает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что не совсем понятно, какие объемы помощи будут остановлены этим указом, ведь финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом и должно быть выделено, если средства не потеряны.

В указе, который подписал Трамп, говорится о том, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям».

Отмечается, что это «служит дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных государствах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними».

В результате, Трамп заявил, что «никакая дальнейшая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован со внешней политикой президента Соединенных Штатов».

Напомним, новый президент критически относился к объему помощи, предоставленной Украине для укрепления ее обороноспособности против вторжения России.