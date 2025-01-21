Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Трамп на три месяца приостановил выделение США финансовой помощи другим странам

21 января 2025, 09:56

Трамп на три месяца приостановил выделение США финансовой помощи другим странам

Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи. За это время будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям государства, сообщает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что не совсем понятно, какие объемы помощи будут остановлены этим указом, ведь финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом и должно быть выделено, если средства не потеряны.

В указе, который подписал Трамп, говорится о том, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям».

Отмечается, что это «служит дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных государствах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними».

В результате, Трамп заявил, что «никакая дальнейшая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован со внешней политикой президента Соединенных Штатов».

Напомним, новый президент критически относился к объему помощи, предоставленной Украине для укрепления ее обороноспособности против вторжения России.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Другое
Сша Дональд Трамп финансовая помощь
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»
09:52
Девять человек пострадали при обстреле в центре оккупированной Горловки
22:00
Главное за день: Бои за Великую Новоселку. В ряде городов Донетчины нет света и воды
23:00
Главное за день: Киев и Запорожье под обстрелами. Ситуация в Покровске
16:40
Пушилин заявил, что Курахово разбито так же, как Авдеевка
13:50
Сколько денег Россия выделила на пенсии в оккупации
12:30
Полиция показала последствия обстрела двух городов в Донецкой области
23:00
Главное за день: Атака на Кривой Рог. Войска РФ оккупировали три села на Донетчине
20:06
Мариупольцев без жилья все больше, Авдеевка все так же в разрухе — дайджест из оккупации ►
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
08:30
Войска РФ оккупировали три села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре
20:45
По делу об убийстве американца Рассела Бентли в Донецке проходят 35 свидетелей
16:47
Уроженца Москвы назначили «министром культуры ЛНР»
08:30
Российские военные оккупировали Нескучное в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка
22:33
«ДНР»: За день от обстрелов пострадали трое жителей Горловки и Макеевки
20:21
Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
все новости
13:27
Объявлена регистрация на новую финансовую помощь для украинцев
12:56
В Генштабе ВСУ подтвердили удары по Воронежу и Смоленску
12:37
Помоги «Новостям Донбасса» стать лучше для тебя! Пройди опрос
12:32
Константиновка подверглась авиаударам со стороны войск РФ
11:59
ВСУ ударили по пункту управления российской армии на оккупированной Донетчине
11:35
Российские военные продвинулись в трех областях — DeepState
11:13
Российские оккупанты атаковали населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия
10:30
СБУ задержала главного психиатра ВСУ, разбогатевшего на $1 млн за время войны
10:14
Армия РФ за сутки 8 раз обстреляла Покровскую громаду: вспыхнул пожар, есть повреждения
09:56
Трамп на три месяца приостановил выделение США финансовой помощи другим странам
09:47
Четыре человека пострадали от атаки беспилотника в Днепровском районе Херсона
09:39
РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 72 цели
09:25
Россияне ударили по Днепропетровщине: ранен мужчина, повреждены дома
08:43
Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске
08:20
Обстрел Донецкой области: войска РФ ранили трех человек
23:01
ВСУ отбили массированный штурм армии РФ в Курской области: россияне потеряли техники на 13 миллионов долларов
23:00
Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»
22:25
Беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Воронежской области: там снова возник пожар
21:52
«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова»: оккупанты обвинили его в «убийстве жителей Мариуполя»
21:09
Украинские войска продвинулись под Торецком – ISW
все новости
ВИДЕО
Город Константиновка Донецкой области снова подвергся российскому обстрелу. Фото: соцсети Константиновка подверглась авиаударам со стороны войск РФ
21 января, 12:32
Силы обороны поразили пункт управления российской армии в Донецкой области ВСУ ударили по пункту управления российской армии на оккупированной Донетчине
21 января, 11:59
В российском Смоленске после атаки беспилотников возник пожар на авиазаводе. Фото: ASTRA Дроны атаковали авиазавод в российском Смоленске
21 января, 08:43
Уничтоженная российская бронетехника в Курской области. Фото: кадр из видео ВСУ отбили массированный штурм армии РФ в Курской области: россияне потеряли техники на 13 миллионов долларов
20 января, 23:01
Пожар после повторной атаки на нефтебазу в Воронежской области. Фото: ASTRA Беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Воронежской области: там снова возник пожар
20 января, 22:25
Осужденный оккупантами боец «Азова» Руслан Минагулов. Фото: кадр из видео «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова»: оккупанты обвинили его в «убийстве жителей Мариуполя»
20 января, 21:52

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор