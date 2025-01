У США призупинено програму з прийому українських біженців

Адміністрація Дональда Трампа призупинила ухвалення заявок на участь у програмах, які дозволяють іммігрантам тимчасово в'їжджати до США. Про це пише The New York Times.



Зокрема йдеться і про програму «Uniting for Ukraine», яка надавала можливість українцям отримати тимчасовий притулок у США за умови наявності фінансових спонсорів.



За даними видання, з вересня 2023 року понад 150 тисяч українців скористалися цією програмою.



Указ Трампа також передбачає перевірку всіх програм тимчасового прийому іммігрантів на відповідність новим критеріям, зокрема ініціатив щодо возз'єднання сімей та підтримки неповнолітніх із Центральної Америки.



Правозахисники розцінюють це рішення як удар по гуманітарній імміграції, особливо для людей, які залишають найбільш нестабільні регіони світу, включаючи Україну.



«РБК-Україна» пише, що, зокрема, з учорашнього дня в групах для українців у США користувачі масово залишають повідомлення, що їхнім родичам чи знайомим, яких вони мали прийняти у США за програмою «Uniting for Ukraine», надходять відмови у дозвіл на в'їзд. Багатьох українців, які прямували до США, нові вимоги міграційного відомства застали буквально у дорозі, стверджує видання.



Раніше Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги США. За цей час буде проведено перевірку відповідності цих програм політичним цілям держави.