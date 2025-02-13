Глава Пентагона: ни Украина, ни Россия не достигнут всего, чего добиваются

Министр обороны США Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет отверг аргументы о том, что участие в переговорах о мире в Украине сейчас будет означать уступки президенту РФ Владимиру Путину.



Выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны стран НАТО, Хегсет подчеркнул, что признание невозможности возвращения границ Украины к состоянию 2014 года — это не уступка, а осознание «реалий жесткой силы».



«Реализм — это важная часть разговора, которая недостаточно присутствует между друзьями. Например, признание того, что границы не будут возвращены к состоянию 2014 года, не является уступкой Путину. Это результат значительных инвестиций и жертв — сначала со стороны Украины, затем со стороны союзников. Мир, достигнутый путем переговоров, будет определенной демаркацией, которую не желает ни одна из сторон», — заявил глава Пентагона.



Отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, Хегсет заявил, что «все на столе» в переговорах между Москвой и Киевом. Однако, по его словам, окончательное решение зависит от президента США Дональда Трампа.



«Я хочу прояснить: членство Украины в НАТО не является реалистичным результатом переговоров. Все дискуссии идут под руководством президента Трампа, в его контактах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским», — отметил министр.



Хегсет также подчеркнул, что в компетенции Трампа находится определение условий переговоров:



«Поэтому я не собираюсь стоять на этой трибуне и заявлять, что президент Трамп будет делать или не будет делать, что будет входить или не входить, какие уступки будут сделаны или какие не будут сделаны. Я могу смотреть, как и наша команда, на то, что является реалистичным, вероятным результатом», — подчеркнул глава Пентагона.



Министр обороны США также провел историческую параллель, отметив, что аннексия Крыма Россией в 2014 году произошла не при Трампе, а российское вторжение в Украину в 2022 году началось уже после его президентства.



«В течение четырех лет, с 2016 по 2020 год, российской агрессии не было. В 2022 году Владимир Путин напал на Украину. Опять же, не тогда, когда президент Трамп был президентом Соединенных Штатов. Поэтому любое предположение, что президент Трамп делает что-то другое, чем ведет переговоры с позиции силы, на первый взгляд, является исторически ложным и не соответствует действительности», — заявил Хегсет.



Он также добавил, что в предстоящих переговорах ни одна сторона не получит всего, чего хочет:



«У нас есть идеальный переговорщик — президент Трамп, который ведет диалог с позиции силы. Ни Украина, ни Россия не добьются полного выполнения своих требований. В том числе и та сторона, которая начала эту агрессию», — подчеркнул глава Пентагона.



Также он отметил, что США продолжают оказывать уже выделенную военную помощь, а вопрос будущего финансирования для Украины может стать предметом переговоров.



«Я думаю, было бы справедливо сказать, что такие вещи, как будущее финансирование, уменьшение или увеличение, также могут быть предметом переговоров», — сказал он.