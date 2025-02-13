Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Глава Пентагона: ни Украина, ни Россия не достигнут всего, чего добиваются

13 февраля 2025, 19:23

Глава Пентагона: ни Украина, ни Россия не достигнут всего, чего добиваются

Министр обороны США Пит Хегсет Министр обороны США Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет отверг аргументы о том, что участие в переговорах о мире в Украине сейчас будет означать уступки президенту РФ Владимиру Путину.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны стран НАТО, Хегсет подчеркнул, что признание невозможности возвращения границ Украины к состоянию 2014 года — это не уступка, а осознание «реалий жесткой силы».

«Реализм — это важная часть разговора, которая недостаточно присутствует между друзьями. Например, признание того, что границы не будут возвращены к состоянию 2014 года, не является уступкой Путину. Это результат значительных инвестиций и жертв — сначала со стороны Украины, затем со стороны союзников. Мир, достигнутый путем переговоров, будет определенной демаркацией, которую не желает ни одна из сторон», — заявил глава Пентагона.

Отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, Хегсет заявил, что «все на столе» в переговорах между Москвой и Киевом. Однако, по его словам, окончательное решение зависит от президента США Дональда Трампа.

«Я хочу прояснить: членство Украины в НАТО не является реалистичным результатом переговоров. Все дискуссии идут под руководством президента Трампа, в его контактах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским», — отметил министр.

Хегсет также подчеркнул, что в компетенции Трампа находится определение условий переговоров:

«Поэтому я не собираюсь стоять на этой трибуне и заявлять, что президент Трамп будет делать или не будет делать, что будет входить или не входить, какие уступки будут сделаны или какие не будут сделаны. Я могу смотреть, как и наша команда, на то, что является реалистичным, вероятным результатом», — подчеркнул глава Пентагона.

Министр обороны США также провел историческую параллель, отметив, что аннексия Крыма Россией в 2014 году произошла не при Трампе, а российское вторжение в Украину в 2022 году началось уже после его президентства.

«В течение четырех лет, с 2016 по 2020 год, российской агрессии не было. В 2022 году Владимир Путин напал на Украину. Опять же, не тогда, когда президент Трамп был президентом Соединенных Штатов. Поэтому любое предположение, что президент Трамп делает что-то другое, чем ведет переговоры с позиции силы, на первый взгляд, является исторически ложным и не соответствует действительности», — заявил Хегсет.

Он также добавил, что в предстоящих переговорах ни одна сторона не получит всего, чего хочет:

«У нас есть идеальный переговорщик — президент Трамп, который ведет диалог с позиции силы. Ни Украина, ни Россия не добьются полного выполнения своих требований. В том числе и та сторона, которая начала эту агрессию», — подчеркнул глава Пентагона.

Также он отметил, что США продолжают оказывать уже выделенную военную помощь, а вопрос будущего финансирования для Украины может стать предметом переговоров.

«Я думаю, было бы справедливо сказать, что такие вещи, как будущее финансирование, уменьшение или увеличение, также могут быть предметом переговоров», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что поговорил с Владимиром Путиным и разговор был очень продуктивным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости устранения «первопричин конфликта» и согласился с президентом США, что долгосрочное урегулирование возможно путем переговоров.

ТЕГИ

Прочее
переговоры по Украине мирное урегулирование
Места
США-Украина
Люди
Пит Хегсет

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:04
«ДНР» заявила, что хочет добывать литий на захваченных территориях Донбасса
20:38
В Днепре умерла учительница из Авдеевки, чей портрет был изображен на знаменитом мурале
10:51
Оккупанты перекрыли для гражданских движение из Рубежного в Старобельск: в ОВА рассказали, что известно
08:40
В оккупированном Донецке из-за отключения света остановились котельные — сотни домов без отопления
23:14
Главное за день: Разговоры Трампа, Путина и Зеленского. «ДНР» нужно имущество мариупольцев
19:47
В оккупированной Горловке за день под обстрелами ранены 13 человек
15:00
В захваченном Донецке проблемы с водоснабжением: жалуются даже российские военные
13:45
Пропагандистка Монтян рассказала, почему пророссийских мариупольцев не пускают в РФ
10:55
Зеленский заявил что планирует обменять Курскую область на часть территории Украины: в Москве ответили
10:06
Оккупированный Бердянск остался без водоснабжения из-за порыва на водопроводе
10:02
На Луганщине оккупанты агитируют девятиклассников заключить контракт с российской армией – ОВА
08:58
Партизаны фиксируют переброску топлива из Новороссийска в Крым — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Атаку на энергетику Украины. В ВСУ рассказали о боях в Торецке
13:45
Россия усиливает давление на молодежь в школах ВОТ
11:31
СБУ и Нацполиция разоблачили экс-нардепа и его сыновей: вели бизнес на оккупированной территории и платили налоги РФ
23:00
Главное за день: Удар по Краматорску. Трамп говорит, что уже «достигает прогресса» в переговорах
14:45
В оккупированном Мариуполе умер экс-глава фракции ОПЗЖ Владимир Клименко
13:03
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
11:40
В оккупированном Донецке ночью прогремели как минимум семь взрывов
11:28
Захваченная Горловка попала под обстрел: есть пострадавший и повреждения
все новости
21:04
«ДНР» заявила, что хочет добывать литий на захваченных территориях Донбасса
20:38
В Днепре умерла учительница из Авдеевки, чей портрет был изображен на знаменитом мурале
19:23
Глава Пентагона: ни Украина, ни Россия не достигнут всего, чего добиваются
19:10
В Краматорске устраняют последствия обстрела: пострадавшим помогают с жильем и стройматериалами ►
18:25
В Хмельницком ТЦК заявила, что мужчина совершил самоубийство во время прохождения медосмотра
17:47
Зеленский прокомментировал звонок Трампа Путину: «Не воспринимаю, что это был приоритет»
17:12
Дроны СБУ ночью снова ударили по нефтяной станции в Тверской области: перекачка нефти прекращена
17:00
В Константиновке остается 15 тысяч жителей: что происходит в городе под постоянными обстрелами РФ
16:38
Десантники ВСУ взяли в плен девять российских военных вблизи Покровска: оккупанты сдались под белым флагом
16:26
Шесть авиаударов по Константиновке: как выглядят места российских обстрелов в городе
16:23
Скольким пенсионерам в Донецкой области индексируют пенсии: ответ ПФУ
16:08
Удар РФ по Краматорску: новые подробности
16:08
«Белые ангелы» спасли брошенного алабая из Покровска и нашли ему новый дом
15:54
«Держат «санитарную зону» вблизи города»: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ под Покровском
15:30
Россия продолжает заочно преследовать бывших украинских топ-чиновников
15:25
Артиллерия бригады «Гарт» уничтожила позиции оккупантов под Волчанском
15:16
Россия осудила еще 4 украинских военнопленных
14:58
Эвакуация семей с детьми из Дружковки и Славянска: шесть детей в безопасности
14:43
Договоры с Путиным и российские выборы: СБУ сообщила о новых подозрениях главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику
14:05
В Новосибирске гробы с погибшими на войне россиянами выбросили на свалку
все новости
ВИДЕО
Пленные российские военные под Покровском. Фото: кадр из видео Десантники ВСУ взяли в плен девять российских военных вблизи Покровска: оккупанты сдались под белым флагом
13 февраля, 16:38
«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в Покровске. Фото: Нацполиция «Белые ангелы» спасли брошенного алабая из Покровска и нашли ему новый дом
13 февраля, 16:08
Бригада «Гарт» уничтожила позиции оккупантов под Волчанском. Фото: кадр из видео Артиллерия бригады «Гарт» уничтожила позиции оккупантов под Волчанском
13 февраля, 15:25
В Новосибирске гробы с 200-ми ВС РФ выбросили на свалку. Фото: кадр из видео В Новосибирске гробы с погибшими на войне россиянами выбросили на свалку
13 февраля, 14:05
Уничтоженная бронетехника россиян в Донецкой области. Фото: кадр из видео Минометчики остановили штурмовую группу и уничтожили колонну бронетехники ВС РФ на Донетчине
13 февраля, 14:02
Под Москвой уничтожены 2 радиолокационных комплекса «Валдай». Фото: кадр из видео ГУР Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса «Валдай»
13 февраля, 13:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор