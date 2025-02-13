Зеленский прокомментировал звонок Трампа Путину: «Не воспринимаю, что это был приоритет»

Трамп в разговоре с Зеленским не сказал, что Путин и РФ были приоритетами. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, который состоялся 12 февраля. По его словам, американский лидер дал понять, что Украина в приоритете. Об этом Зеленский сказал журналистам во время посещения Хмельницкой АЭС, передает информационное агентство «Интерфакс-Украина».



«В разговоре он не сказал, что Путин и Россия были приоритетами. Сегодня мы доверяем этим словам, для нас очень важно сохранить поддержку Соединенных Штатов Америки, но очень важно, что у нас уже было три разговора с президентом Трампом, и поэтому я не воспринимаю этот звонок, что это был приоритет, чтобы он сначала говорил с Россией, хотя действительно это не очень приятно в любом случае, потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы и европейцы так реагируют, что прежде всего ничего не может быть об Украине без Украины», — отметил глава государства.



Кроме того, Зеленский с Трампом обсудили привлечение Российской Федерацией северокорейских военных.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону вечером 12 февраля.