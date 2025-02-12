«Украина готова к переговорам о завершении войны», – Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны

12 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров начал работу на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Об этом сообщил сам Умеров.



По его словам, это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.



«Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Хили, государственный секретарь по обороне Великобритании. Также участвует новый министр обороны США Пит Хегсет. Кроме «Рамштайна», на этой неделе состоятся ключевые мероприятия для безопасности Украины и всего мира: заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны и Мюнхенская конференция по безопасности. Проведу также серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины», – рассказал Умеров.



Глава Минобороны заявил, что Украина готова к переговорам о завершении войны.



«Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя. Работаем для укрепления нашей обороны и безопасности всей Европы», – резюмировал он.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила свой мирный план по Украине.