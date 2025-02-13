В Кремле заявили, что Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку их встречи

Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: «РИА Новости»

Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора поручили помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне. Об этом сообщило прокремлевское агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который выступил на брифинге.



По его словам, Путин и Трамп условились, что они сами продолжат контакт и будут ориентироваться на отдельную встречу.



«И также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», – заявил Песков.

Напомним, что 12 февраля Трамп и Путин провели полуторачасовой телефонный разговор.



После этого Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.