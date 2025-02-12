Путин и Трамп поговорили: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Владимиром Путиным и разговор был очень продуктивным. По его словам, они обсудили Украину, Ближний Восток, вопросы энергетики и ряд других тем.



Трамп заявил, что они с Путиным согласились с необходимостью остановить войну, которую РФ ведет против Украины. Контакты российских и американских чиновников продолжатся.



Путин и Трамп говорили почти полтора часа, обсуждался обмен граждан России и США, сообщили в Кремле.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости устранения «первопричин конфликта» и согласился с президентом США, что долгосрочное урегулирование возможно путем переговоров.



По словам Пескова, обсуждались иранская ядерная программа, двусторонние отношения РФ и США в сфере экономики.



«Президент РФ пригласил президента США в Москву и выразил готовность принять американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч», — заявил Песков.



Дональд Трамп заявил, что сегодня позвонит Владимиру Зеленскому по итогам переговоров с Путиным.

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Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу наладить контакты с Россией по Украине.

Напомним, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, забравший накануне из Москвы осужденного в России американского учителя Марка Фогеля, встречался с Владимиром Путиным. Встреча длилась три с половиной часа.