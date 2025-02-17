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На 18 февраля назначена встреча представителей РФ и США в Саудовской Аравии — СМИ

17 февраля 2025, 10:41

На 18 февраля назначена встреча представителей РФ и США в Саудовской Аравии — СМИ

Государственный секретарь США Марко Рубио (на фото) уже прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с делегацией РФ. Фото: Yahoo News Государственный секретарь США Марко Рубио (на фото) уже прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с делегацией РФ. Фото: Yahoo News

Встреча представителей России и США в Саудовской Аравии назначена на 18 февраля. Об этом сообщили издания «Коммерсант» и Axios.

По информации «Коммерсанта», в переговорах в Эр-Рияде будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. 

По словам источников Axios, с российской стороны в переговорах может принять участие Сергей Лавров. При этом собеседники отметили, что состав российской делегации до сих пор неизвестен. 

По информации NBC News, Украина не была приглашена на переговоры, поскольку США планируют сначала провести отдельные встречи с Россией и Украиной, а затем перейти к совместным переговорам.

Накануне Стив Уиткофф в разговоре с Fox News сказал, что отправится в Саудовскую Аравию вместе с Майком Уолтцем уже вечером в воскресенье. 

О том, делегации из России и США в ближайшее время проведут встречу в Саудовской Аравии, сообщило агентство Bloomberg 15 февраля. В тот же день Марко Рубио созвонился с Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили «урегулирование вокруг Украины» и договорились «восстанавливать межгосударственный диалог».

Сегодня утром, 17 февраля, агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с делегацией РФ.

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