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На 18 лютого призначено зустріч представників РФ і США в Саудівській Аравії — ЗМІ

17 лютого 2025, 10:41

На 18 лютого призначено зустріч представників РФ і США в Саудівській Аравії — ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо (на фото) вже прибув до Саудівської Аравії для зустрічі з делегацією РФ. Фото: Yahoo News Державний секретар США Марко Рубіо (на фото) вже прибув до Саудівської Аравії для зустрічі з делегацією РФ. Фото: Yahoo News

Зустріч представників Росії та США у Саудівській Аравії призначена на 18 лютого. Про це повідомили видання «Комерсант» та Axios.

За інформацією «Комерсанта», в переговорах в Ер-Ріяді братимуть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з нацбезпеки Майк Уолтц і спецпосланець на Близькому Сході Стів Уіткофф.

За словами джерел Axios, з російської сторони у переговорах може взяти участь Сергій Лавров. При цьому співрозмовники зазначили, що склад російської делегації досі невідомий.

За інформацією NBC News, Україну не було запрошено на переговори, оскільки США планують спочатку провести окремі зустрічі з Росією та Україною, а потім перейти до спільних переговорів.

Напередодні Стів Уіткофф у розмові з Fox News сказав, що вирушить до Саудівської Аравії разом із Майком Уолтцем уже ввечері в неділю.

Про те, що делегації з Росії та США найближчим часом проведуть зустріч у Саудівській Аравії, повідомило агентство Bloomberg 15 лютого. Того ж дня Марко Рубіо зателефонував Сергію Лаврову. Дипломати обговорили «врегулювання навколо України» та домовилися «відновлювати міждержавний діалог».

Сьогодні вранці, 17 лютого, агентство Reuters повідомило, що держсекретар США Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії для переговорів із делегацією РФ.

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