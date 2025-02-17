На Донбассе и Харьковщине потери российских войск значительно выросли по всем пунктам – ВСУ

Уничтоженная российская бронетехника. Фото: ОСГВ «Хортица»

С 10 по 17 февраля российская армия потеряла 6932 военных в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ.



Также оккупанты за неделю потеряли:

плен – около 40;

танки – 85;

боевые бронемашины – 206;

реактивные системы залпового огня – 8;

пушки и минометы – 234;

противотанковые средства – 5;

средства РЭБ – 33;

средства ПВО – 7;

автомобильная техника – 687;

специальная техника – 303;

пункты управления БПЛА – 66;

укрытия – 1141;

склады боеприпасов – 60;

склады ГСМ – 13.

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что в их зоне ответственности за последнюю неделю потери ВС РФ значительно выросли по всем пунктам.



«За последнюю неделю они проводили активные штурмовые действия с привлечением большого количества личного состава и бронетехники. Воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал свои наступательные действия на Покровском направлении. Враг увеличил свои пехотные штурмовые группы до 5-7 человек. На большинстве направлений привлекает бронетехнику, в том числе и на Харьковском», – сказал Волошин.



По его словам, по статистике видно, что количество штурмовых действий относительно уменьшилось, но активность – нет.



«То есть активность захватчиков по-прежнему продолжается: боестолкновений и штурмов стало меньше по количеству, а потерь личного состава – больше. Они прилагают большие усилия в людях и технике, чтобы выполнить определенные какие-то цели и задачи. Ну, например, Часов Яр и Торецк, ну и Покровское направление очевидно. Количество боестолкновений за прошедшую неделю – 861, а за неделю до этого – 571», – рассказал спикер ОСГВ «Хортица».



Волошин заявил, что для сравнения за январь на одном Покровском направлении россияне потеряли 15 000 военных, из которых около 7000 – безвозвратно.



Всего за январь, по предоставленным «Новостям Донбасса» данным, в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» российские войска потеряли:

личный состав – 35 431;

плен – около 120;

танки – 178;

боевые бронемашины – 459;

пушки и минометы – 657;

противотанковые средства – 31;

реактивные системы залпового огня – 9;

средства РЭБ – 124;

средства ПВО – 11;

автомобильная техника – 2009;

специальная техника – 1172;

пункты управления БПЛА – 198;

укрытия – 4748;

склады боеприпасов – 205;

склады ГСМ – 46.

Напомним, что ВСУ уничтожили новейшую российскую систему ПВО на Донетчине, ее стоимость – 135 миллионов долларов.