На Донбассе и Харьковщине потери российских войск значительно выросли по всем пунктам – ВСУ

С 10 по 17 февраля российская армия потеряла 6932 военных в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ.
Также оккупанты за неделю потеряли:
Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил, что в их зоне ответственности за последнюю неделю потери ВС РФ значительно выросли по всем пунктам.
«За последнюю неделю они проводили активные штурмовые действия с привлечением большого количества личного состава и бронетехники. Воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал свои наступательные действия на Покровском направлении. Враг увеличил свои пехотные штурмовые группы до 5-7 человек. На большинстве направлений привлекает бронетехнику, в том числе и на Харьковском», – сказал Волошин.
По его словам, по статистике видно, что количество штурмовых действий относительно уменьшилось, но активность – нет.
«То есть активность захватчиков по-прежнему продолжается: боестолкновений и штурмов стало меньше по количеству, а потерь личного состава – больше. Они прилагают большие усилия в людях и технике, чтобы выполнить определенные какие-то цели и задачи. Ну, например, Часов Яр и Торецк, ну и Покровское направление очевидно. Количество боестолкновений за прошедшую неделю – 861, а за неделю до этого – 571», – рассказал спикер ОСГВ «Хортица».
Волошин заявил, что для сравнения за январь на одном Покровском направлении россияне потеряли 15 000 военных, из которых около 7000 – безвозвратно.
Всего за январь, по предоставленным «Новостям Донбасса» данным, в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» российские войска потеряли:
Напомним, что ВСУ уничтожили новейшую российскую систему ПВО на Донетчине, ее стоимость – 135 миллионов долларов.