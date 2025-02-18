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Российский обстрел Орехова: под завалами найдено тело пенсионера

18 февраля 2025, 10:30

Российский обстрел Орехова: под завалами найдено тело пенсионера

В результате российского обстрела Орехова погиб 80-летний мужчина. Его тело обнаружили сегодня под завалами разрушенного дома. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Вражеский артобстрел вызвал значительные разрушения и пожар в частном доме, где проживал пенсионер. К сожалению, мужчина не выжил», — написал он.

Оккупанты продолжают целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру региона, что приводит к новым жертвам среди мирных жителей.

Напомним, российский дрон ударил по многоэтажке в Кировоградской области, пострадали мать с детьми.

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