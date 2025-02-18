Російський обстріл Оріхова: під завалами знайдено тіло пенсіонера

Унаслідок російського обстрілу Оріхова загинув 80-річний чоловік. Його тіло виявили сьогодні під завалами зруйнованого будинку. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



«Ворожий артобстріл спричинив значні руйнування та пожежу в приватному будинку, де проживав пенсіонер. На жаль, чоловік не вижив», - написав він.



Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру регіону, що призводить до нових жертв серед мирних жителів.

Нагадаємо, російський дрон ударив по багатоповерхівці на Кіровоградщині, постраждали мати з дітьми.