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Трамп хочет превратить Украину в экономическую колонию США — The Telegraph

18 февраля 2025, 11:50

Трамп хочет превратить Украину в экономическую колонию США — The Telegraph

По мнению британской газеты The Telegraph, Дональд Трамп хочет сделать Украину экономической колонией США. Коллаж: Financial Times По мнению британской газеты The Telegraph, Дональд Трамп хочет сделать Украину экономической колонией США. Коллаж: Financial Times

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине жесткие обязательства предоставить доступ к полезным ископаемым в обмен на военную помощь. Такие условия ставят странам-агрессорам, проигравшим в войне, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на проект предварительного соглашения с грифом «Секретно».

Издание отмечает, что украинские ресурсы критически важны для оборонной промышленности, зеленой энергетики и аэрокосмического сектора. Их использование позволит США снизить зависимость от китайских редкоземельных металлов, которые используются во всем: от ветряных турбин до iPhone и истребителей-невидимок.

При этом, по мнению аналитиков, Трамп ведёт себя так, будто США вправе распоряжаться национальными активами Украины в обмен на оказанную помощь.

«Дело в том, что если посмотреть на объем помощи, предоставленной Украине с начала войны, то, хотя США предоставили больше военной помощи, ЕС предоставил гораздо больше финансовой и гуманитарной помощи — то, что Трамп по сути считает несуществующим. Он разыгрывает из себя мелкого преступника, как будто приходит в магазин и говорит: "У вас тут хороший бизнес, было бы жаль, если бы с ним что-то случилось"», — пишет The Telegraph.

Другое британское издание, Financial Times, пишет, что Зеленский допустил стратегическую ошибку, не обозначив условия добычи ископаемых США на территории Украины.

По информации FT, европейские и украинские чиновники считают, что предложение было выдвинуто «как приманка для Трампа», однако отсутствие конкретных условий означало, что глава Белого дома «мог назвать свою цену».  

Отмечается, что некоторые представители окружения Зеленского сожалеют, что потеряли контроль над ситуацией. По их мнению, он должен был связать вопрос ресурсов «с будущими гарантиями американской помощи в сфере безопасности».

«Одно дело сказать, что мы поможем вам освободить вашу землю, а затем эксплуатировать ресурсы под землей. И совсем другое — потребовать: "Оплатите этот счет за помощь, которую мы уже оказали"», — пишет FT.

Ранее сообщалось, что Украина и США продолжают переговоры относительно украинских редкоземельных металлов. «Мы продолжаем переговоры», — сказал Зеленский во время участия на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским передал ему первый драфт соглашения о партнерстве. По словам Зеленского, речь шла о полезных ископаемых.

14 февраля Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США и передала его американской стороне.

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