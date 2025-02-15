Украина и США продолжают переговоры относительно украинских редкоземельных металлов.



«Мы продолжаем переговоры», — сказал Зеленский во время участия на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.



Как сообщалось, министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским передал ему первый драфт соглашения о партнерстве. По словам Зеленского, речь шла о полезных ископаемых.



14 февраля Украина доработала проект меморандума о партнерстве с США и передала его американской стороне.



Политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X, ссылаясь на американских конгрессменов, что в Мюнхене Зеленский отверг предложение делегации Конгресса США подписать меморандум, который предоставил бы американской стороне 50% будущих запасов украинских полезных ископаемых.



На полях Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что природные ресурсы Украины должны быть защищены, чтобы они не оказались в руках России и ее союзников.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обмена редкоземельных металлов Украины на дальнейшую военную и финансовую помощь.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет «дарить» Западу свои запасы, но предлагает взаимовыгодное сотрудничество, причем США должны получить приоритетный доступ к месторождениям.



Украина еще не приступила к основательной добыче редкоземельных металлов — это дорогостоящие процессы, требующие многомиллионных инвестиций. Но исследования указывают на большой потенциал возможной их добычи.



Кроме этого, значительная часть месторождений редкоземельных элементов находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Может ли это стать предпосылкой для возможной деоккупации восточных территорий Украины — разбирались «Новости Донбасса».