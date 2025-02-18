Трамп хоче перетворити Україну на економічну колонію США — The Telegraph

На думку британської газети The Telegraph, Дональд Трамп має намір зробити Україну економічною колонією США. Колаж: Financial Times

Адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні жорсткі зобов'язання надати доступ до корисних копалин в обмін на військову допомогу. Такі умови ставлять країнам-агресорам, які програли у війні, пише британське видання The Telegraph з посиланням на проект попередньої угоди з грифом «Секретно».

Видання зазначає, що українські ресурси є критично важливими для оборонної промисловості, зеленої енергетики та аерокосмічного сектору. Їх використання дозволить США знизити залежність від китайських рідкісноземельних металів, які використовуються у всьому: від вітряних турбін до iPhone та винищувачів-невидимок.

При цьому, на думку аналітиків, Трамп поводиться так, ніби США мають право розпоряджатися національними активами України в обмін на надану допомогу.

«Справа в тому, що якщо подивитися на обсяг допомоги, наданої Україні з початку війни, то хоча США надали більше військової допомоги, ЄС надав набагато більше фінансової та гуманітарної допомоги — те, що Трамп, по суті, вважає неіснуючим. Він розігрує із себе дрібного злочинця, ніби приходить у магазин і каже: "У вас тут хороший бізнес, було б шкода, якби з ним щось трапилося"», — пише The Telegraph.

Інше британське видання, Financial Times, пише, що Зеленський припустився стратегічної помилки, не позначивши умови видобутку ресурсів США на території України.

За інформацією FT, європейські та українські чиновники вважають, що пропозиція була висунута «як приманка для Трампа», проте відсутність конкретних умов означала, що глава Білого дому «міг назвати свою ціну».

Зазначається, деякі представники оточення Зеленського шкодують, що втратили контроль над ситуацією. На їхню думку, він мав пов'язати питання ресурсів «з майбутніми гарантіями американської допомоги у сфері безпеки».

«Одна справа сказати, що ми допоможемо звільнити вашу землю, а потім експлуатувати ресурси під землею. І зовсім інше — вимагати: "Сплатіть цей рахунок за допомогу, яку ми вже надали"», — пише FT.

Раніше повідомлялося, що Україна та США продовжують переговори щодо українських рідкісноземельних металів. «Ми продовжуємо переговори», — сказав Зеленський під час участі на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським передав йому перший драфт угоди про партнерство. За словами Зеленського, йшлося про корисні копалини.

14 лютого Україна доопрацювала проект меморандуму про партнерство зі США та передала його американській стороні.