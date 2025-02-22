Соединенные Штаты представили свой проект резолюции ООН по случаю третьей годовщины российского вторжения в Украину, сообщил Госдепартамент США в официальном релизе.



«Мы предложили простую, историческую резолюцию, которую призываем все государства-члены поддержать, чтобы проложить путь к миру. Этот документ соответствует позиции президента Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей миссии — поддержанию международного мира и безопасности, включая мирное урегулирование споров», — говорится в заявлении.



Госдеп также подчеркнул, что «сейчас — момент, когда необходимо взять на себя обязательства по завершению войны» и призвал все страны присоединиться к этому стремлению.



По данным Reuters, резолюция США призывает к «скорейшему прекращению конфликта» и установлению прочного мира между Украиной и Россией.



Россия предложила внести в текст поправку, добавив формулировку «включая устранение первопричин конфликта». Посол РФ в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США «хорошим шагом» и заявил, что Москва готова поддержать его, если российская поправка будет принята.



Голосование по проекту, разработанному Украиной и ЕС, запланировано на понедельник. Этот документ призывает к деэскалации, прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Соединенные Штаты дают сигнал о возможном выходе из международных усилий по привлечению России к ответственности за вторжение в Украину, сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.



По данным западных официальных лиц, представители США на встрече «Основной группы» — коалиции стран, готовящих специальный трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом, отказались называть Россию агрессором. Также администрация Трампа не поддержала заявление ООН, подтверждающее территориальную целостность Украины и требующее от Москвы вывести войска.



Кроме того, Вашингтон отказался подписывать запланированное заявление G7, которое должно было официально назвать Россию агрессором накануне третьей годовщины войны.



Как отмечает издание, европейские чиновники выражают обеспокоенность, что такая позиция может привести к освобождению Путина от ответственности в рамках возможного мирного урегулирования.