В оккупированной Кадиевке умерла онкобольная женщина — ее дочери не позволили приехать для ухода за матерью

В оккупированной Кадиевке Луганской области скончалась онкобольная женщина. Ее дочь, пытавшаяся приехать, чтобы ухаживать за матерью, не была допущена в регион российскими силовиками. Об этом сообщает «ОстроВ», ссылаясь на родственника женщины.



Дочь больной, прилетевшая из Канады, была задержана в московском аэропорту Шереметьево. ФСБ отказала ей во въезде после проверки телефона, где якобы нашли контакты людей, поддерживающих ВСУ.



В оккупированной Кадиевке онкобольные прикреплены к врачу в Алчевске, до которого нужно добираться самостоятельно около 25 километров. До 2014 года в городе работал онкологический диспансер, но оккупационные власти превратили его в хоспис, куда отправляют умирать безнадежных пациентов, пишет издание.



До полномасштабного вторжения женщина работала на хлебозаводе в центральной Украине, и ее клиентами были множество предпринимателей, в магазинах которых продаются хлебобулочные изделия. Они периодически менялись, и женщина даже забыла имена большинства из них.