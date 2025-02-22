Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированной Кадиевке умерла онкобольная женщина — ее дочери не позволили приехать для ухода за матерью

22 февраля 2025, 16:00

В оккупированной Кадиевке умерла онкобольная женщина — ее дочери не позволили приехать для ухода за матерью

В оккупированной Кадиевке Луганской области скончалась онкобольная женщина.  Ее дочь, пытавшаяся приехать, чтобы ухаживать за матерью, не была допущена в регион российскими силовиками. Об этом сообщает «ОстроВ», ссылаясь на родственника женщины.

Дочь больной, прилетевшая из Канады, была задержана в московском аэропорту Шереметьево. ФСБ отказала ей во въезде после проверки телефона, где якобы нашли контакты людей, поддерживающих ВСУ.

В оккупированной Кадиевке онкобольные прикреплены к врачу в Алчевске, до которого нужно добираться самостоятельно около 25 километров. До 2014 года в городе работал онкологический диспансер, но оккупационные власти превратили его в хоспис, куда отправляют умирать безнадежных пациентов, пишет издание.

До полномасштабного вторжения женщина работала на хлебозаводе в центральной Украине, и ее клиентами были множество предпринимателей, в магазинах которых продаются хлебобулочные изделия. Они периодически менялись, и женщина даже забыла имена большинства из них. 

ТЕГИ

Организации
ЛНР
Прочее
Онкобольные

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:16
В Донецке убита гендиректор приюта «ПиФ» Виктория Васильева — местные соцсети
16:00
В оккупированной Кадиевке умерла онкобольная женщина — ее дочери не позволили приехать для ухода за матерью
23:00
Главное за день: Новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Удар по Золочеву
16:16
Оккупанты приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам
15:40
В Мариуполе детей заставляют благодарить российских военных
12:13
На Луганщине россияне отмывают миллиарды рублей на «восстановлении» города, который не пострадал от войны – ОВА
08:55
Партизаны запустили онлайн-школу саботажа против оккупантов
23:00
Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США
22:05
«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах
21:00
Псевдосудье из оккупированного Донецка сообщили о подозрении в госизмене
17:50
В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов
17:03
Россия запустила железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем. Зачем это нужно оккупантам
14:14
В Бердянске партизаны ликвидировали замглавы оккупационной администрации
11:35
В Азовском море тонет сухогруз с кукурузой под флагом Панамы
09:57
В оккупированном Бердянске ночью возле школы взорвался автомобиль
23:00
Главное за день: «Гарантийная» миссия для Украины. Удар по Одессе и Константиновке
14:57
В оккупированном Мариуполе море загрязняется канализационными стоками
10:41
Россияне начали проводить мобилизационные мероприятия на оккупированной части Донецкой области — ЦНС
23:00
Главное за день: О чем договорились Россия и США? Росармия продвинулась на Донетчине
16:05
РФ готовит украинских детей в оккупации к войне: учат держать автомат и поют о «службе родине»
все новости
16:16
В Донецке убита гендиректор приюта «ПиФ» Виктория Васильева — местные соцсети
16:00
В оккупированной Кадиевке умерла онкобольная женщина — ее дочери не позволили приехать для ухода за матерью
14:20
Коваленко: в Украине не отключат Starlink, а если отключат — ему есть альтернатива
13:30
Обстрел Константиновки: двое погибших, поиски под завалами продолжаются
11:48
Украинские дроны обесточили еще одну нефтеперекачивающую станцию в России
11:00
Российские войска продвинулись в двух районах Донецкой области — DeepState
10:22
Войска РФ атаковали Донетчину: повреждены около 140 жилых домов
09:30
США подготовили свой проект резолюции ООН о войне в Украине — Москва назвала его «хорошим»
09:00
Обстрелы Донетчины: двое погибших, 12 раненых за сутки
00:25
Вашингтон и Москва продолжат переговоры на следующей неделе — Трамп
23:26
Путин присвоил новое звание командиру, причастному к бомбардировке мариупольского драмтеатра
23:00
Главное за день: Новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Удар по Золочеву
22:07
Трамп в Москве на 9 мая и отмена спецтрибунала для Путина — обзор западной прессы
21:17
Маск прокомментировал изменение своего отношения к войне РФ против Украины
21:02
Большинство украинцев поддерживают переговоры о прекращении войны, но на компромиссных условиях — опрос
20:21
Зеленский скоро подпишет соглашение о полезных ископаемых — советник Трампа
19:40
Пришлось ждать совершеннолетия: из оккупации выехала еще одна девушка
19:11
Белогоровка, Часов Яр и Торецк: украинские военные показали как выглядят фронтовые города
18:05
Как выбрать идеальные мужские часы: гид по стилю, функциям и брендам (реклама)
17:59
Трамп считает, что Зеленскому не обязательно быть на переговорах с РФ — журналистка
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по Золочеву. Фото: ГСЧС Авиация РФ сбросила авиабомбу на дорогу в Золочеве: повреждены дома и возник пожар, ранены пять человек
21 февраля, 15:20
Спикер Конгресса США Майкл Джонсон. Фото: Интерфакс У США «нет аппетита» предоставлять дальнейшую помощь Украине — спикер Конгресса
21 февраля, 15:18
На Лиманском направлении ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2. Фото: скриншот Силы обороны впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2 на Лиманском направлении
21 февраля, 14:43
Ювелирное уничтожение вражеского танка FPV-дроном в Донецкой области. Фото: скриншот с видео В Донецкой области нацгвардейцы уничтожили российский танк
21 февраля, 13:34
На видео попал момент «прилета» БПЛА в Белой Церкви. Фото: кадр из видео Момент удара «Шахеда» по жилому кварталу Белой Церкви попал на видео
21 февраля, 12:34
Российская бронетехника на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские морпехи отбили штурм армии РФ под Покровском: за два часа уничтожили 10 единиц бронетехники
21 февраля, 11:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор