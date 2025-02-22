В окупованій Кадіївці померла онкохвора жінка — її доньці не дозволили приїхати для догляду за матір'ю

В окупованій Кадіївці Луганської області померла онкохвора жінка. Її доньку, яка намагалася приїхати, щоб доглядати матір, не була допущена до регіону російськими силовиками. Про це повідомляє «Остров», посилаючись на родича жінки.



Доньку хворої, яка прилетіла з Канади, було затримано в московському аеропорту Шереметьєво. ФСБ відмовила їй у в'їзді після перевірки телефону, де нібито знайшли контакти людей, які підтримують ЗСУ.



До повномасштабного вторгнення жінка працювала на хлібозаводі в центральній Україні, і її клієнтами було багато підприємців, у магазинах яких продаються хлібобулочні вироби. Вони періодично змінювалися, і жінка забула навіть імена більшості з них.



В окупованій Кадіївці онкохворі прикріплені до лікаря в Алчевську, якого потрібно добиратися самостійно близько 25 кілометрів. До 2014 року в місті працював онкологічний диспансер, але окупаційна влада перетворила його на хоспіс, куди відправляють помирати безнадійних пацієнтів, пише видання.