На Луганщине ФСБ задержала сотрудников «МВД и МЧС ЛНР»: оккупанты их подозревают в «сборе данных для ГУР»

Задержанный ФСБ сотрудник «МВД ЛНР» на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео

В оккупированной Луганской области ФСБ задержала сотрудника так называемого «МВД ЛНР» за якобы сбор для военной разведки Украины информации о дислокации подразделений ВС РФ и личных данных «полицейских». Об этом стало известно из сообщения прокремлевского агентства «РИА Новости» со ссылкой на фейковое «Управление ФСБ по ДНР».



Оккупанты задержали жителя Сватовского района.



«Установлено, что сотрудник «правоохранительных органов ЛНР», действуя по заданию ГУР, осуществил сбор сведений о дислокации подразделений ВС РФ, служебной информации о личном составе МВД России, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры. Разведданные противник использовал для нанесения ударов по территории "ЛНР"», – сказали в ФСБ.



Также ФСБ задержала сотрудницу так называемого «МЧС ЛНР», которая якобы передавала украинской разведке сведения о войсках РФ.



«Установлено, что сотрудница регионального управления МЧС России собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, которые с использованием интернет-мессенджера передала представителю ГУР», – заявили в ФСБ.

Напомним, что ФСБ готовит провокации для дискредитации украинского сопротивления на оккупированных территориях.