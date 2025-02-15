В оккупированном Луганске осудили россиянина, который якобы устроил покушение на бывшего главу «МВД ЛНР»

На оккупированной территории Луганской области «суд ЛНР» вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина РФ Александра Дегтярева. Его обвинили в государственной измене. При этом не уточняется, есть ли у задержанного паспорт гражданина Украины.



Оккупанты утверждают, что в 2023 году Дегтярев был завербован сотрудником СБУ и добровольно собирал данные о российских военных и группировке «ЛНР».



Информацию, которую передал Дегтярев, сотрудники СБУ использовали для организации взрыва в парикмахерской в Луганске, в результате которого один человек погиб, шесть – получили ранения различной степени тяжести. Речь идет о покушении на жизнь бывшего «врио главы МВД ЛНР» Игоря Корнета в мае 2023 года.



Александра Дегтярева лишили свободы на 18 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, 15 — в исправительной колонии строгого режима.