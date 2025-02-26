На Купянском направлении FPV-дроном уничтожен склад РФ

На Купянском направлении бойцы мотопехотного батальона уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков с помощью FPV-дрона. Видео удара опубликовала 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.
Украинские военные сначала обнаружили вражескую позицию, рядом с которой оккупанты оборудовали скрытый склад и пополняли его боекомплектом.
Затем точным ударом FPV-дрона пилоты успешно ликвидировали склад, вызвав масштабные взрывы. Боеприпасы детонировали интенсивно и продолжительно.
«Когда удается отследить такие позиции у врага, а главное – точно завести туда "птичку", впечатления просто невероятные! Такой драйв!» – делятся впечатлениями Князевские воины.
Напомним, авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов и ДРГ в Курской области.
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