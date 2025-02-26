На Куп'янському напрямку FPV-дроном знищено склад РФ. Фото: кадр із відео

На Куп'янському напрямку бійці мотопіхотного батальйону знищили склад боєприпасів російських загарбників за допомогою FPV-дрона. Відео удару опублікувала 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.







Українські військові спочатку виявили ворожу позицію, поруч із якою окупанти обладнали прихований склад і поповнювали його боєкомплектом.



Потім точним ударом FPV-дрона пілоти успішно ліквідували склад, спричинивши масштабні вибухи. Боєприпаси детонували інтенсивно і тривало.



«Коли тобі вдається простежити такі позиції у ворога, а головне точно завести туди "пташечку", то враження просто неймовірні! Такий драйв!» – діляться враженнями Князівські воїни.

Нагадаємо, авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів та ДРГ у Курській області.