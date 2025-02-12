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На Купянском направлении российская БМП-1 раздавила своих штурмовиков

12 февраля 2025, 09:49

На Купянском направлении российская БМП-1 раздавила своих штурмовиков

Российская БМП-1 раздавила своих штурмовиков. Фото: кадр из видео Российская БМП-1 раздавила своих штурмовиков. Фото: кадр из видео

Во время боевых действий на Купянском направлении российская БМП-1 переехала собственных штурмовиков. Видео с кадрами инцидента опубликовал пресс-центр Национальной гвардии Украины.

«По меньшей мере трое оккупантов оказались под гусеницами», — говорится в описании к видео.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак российских войск. Силы обороны Украины успешно отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Напомним, украинские танкисты прямой наводкой в упор уничтожили российские фортификации в Донецкой области.

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