На Купянском направлении российская БМП-1 раздавила своих штурмовиков

Российская БМП-1 раздавила своих штурмовиков. Фото: кадр из видео

Во время боевых действий на Купянском направлении российская БМП-1 переехала собственных штурмовиков. Видео с кадрами инцидента опубликовал пресс-центр Национальной гвардии Украины.



«По меньшей мере трое оккупантов оказались под гусеницами», — говорится в описании к видео.



На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак российских войск. Силы обороны Украины успешно отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.



Напомним, украинские танкисты прямой наводкой в упор уничтожили российские фортификации в Донецкой области.