Войска России активно используют бронетехнику и пытаются обойти Часов Яр – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

В Часов Яре Донецкой области идут городские бои. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, российские войска также пытаются обходить город, в том числе с севера и с активным использованием бронетехники.



«Однако она там довольно эффективно поражается. Там уничтожаются танковые колонны. Также останавливаются попытки россиян атаковать с использованием мототехники и импровизированной автотехники, например, багги», – рассказал спикер ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинские войска отбили штурм армии РФ вблизи Часов Яра Донецкой области, в сторону города двигались более 20 единиц бронетехники.